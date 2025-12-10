На Украине мужчина ранил топором-молотком работника ТЦК

Оперативное командование ВСУ «Запад» сообщило, что в Львовской области мужчина напал на сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), нанеся ему ранения при помощи предмета, похожего на топор-молоток. Инцидент произошёл во время проверки документов.