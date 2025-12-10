Ричмонд
На Украине мужчина ранил топором-молотком работника ТЦК

Украинец напал на сотрудника ТЦК с топором-молотком во время проверки документов.

Источник: Аргументы и факты

Оперативное командование ВСУ «Запад» сообщило, что в Львовской области мужчина напал на сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), нанеся ему ранения при помощи предмета, похожего на топор-молоток. Инцидент произошёл во время проверки документов.

По данным военных, задержанный оказался мужчиной мобилизационного возраста. Пытаясь избежать установления личности, он внезапно атаковал представителя ТЦК. В командовании подчеркнули, что подобные случаи в регионе происходят уже не впервые.

Пострадавшего сотрудника ТЦК доставили в больницу. Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку случившемуся.

Ранее мужчина, которому дважды отказали в выезде из Украины, потребовал компенсацию в размере 300 млрд гривен (около 549 млрд рублей) за моральный ущерб. Верховный Суд Украины встал на его сторону.