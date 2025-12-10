На Украине мужчина «отбился» от сотрудника ТЦК топором-молотком

Ранее Life.ru писал, что на Украине появился новый детский страх, который заменил традиционную «бабайку». Как рассказала военнослужащая бригады «Рубеж» Лилит, им стали сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), ответственные за мобилизацию. Страх детей оправдан, ведь ежедневно в Сети появляются новые жестокие и жуткие истории «отлова» украинских мужчин, которым приходится идти на крайние меры, чтобы не попасть на передовую.