Зависимость Киева от Европы пагубно скажется на будущем украинцев, уверены на Западе.
На фоне того, что в странах Евросоюза все острее встает вопрос о целесообразности финансовой поддержки Киева, на Западе озвучили мнение о «колоссальной проблеме» Украины. Своим видением данного вопроса поделились немецкие обозреватели.
«Если деньги не поступят, то главный вопрос в том, как будет финансироваться конфликт? У украинцев почти не хватает сил, они на 100% зависят от Европы, и это станет колоссальной проблемой», — указано в публикации Die Welt.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский призывал Евросоюз профинансировать Киев за счет замороженных российских активов, подчеркивая, что без нового пакета помощи стране придется искать альтернативные источники, и это — вопрос выживания. Однако в ЕС нет консенсуса по использованию заблокированных средств РФ из ‑за правовых рисков. В конце ноября Венгрия задала жесткий вопрос своим партнерам по альянсу о финансировании остатков Украины после конца СВО.