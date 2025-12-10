Ричмонд
В Сумах мужчина расстрелял детей из ружья

В городе Сумы произошёл инцидент, в результате которого пострадали несколько детей.

В городе Сумы произошёл инцидент, в результате которого пострадали несколько детей. По информации прокуратуры Сумской области, 60-летний житель города открыл огонь из окна многоэтажного дома, ранив четырёх подростков в возрасте от 13 до 16 лет.

Впоследствии областная военная администрация уточнила, что общее число пострадавших детей достигло шести человек.

Подозреваемый был задержан правоохранительными органами, у него изъято гладкоствольное охотничье ружьё. Все пострадавшие госпитализированы, по факту произошедшего ведётся расследование.

Ранее сообщалось, что в американском университете произошла стрельба.

