В Сумах мужчина расстрелял детей из ружья

В городе Сумы произошёл инцидент, в результате которого пострадали несколько детей. По информации прокуратуры Сумской области, 60-летний житель города открыл огонь из окна многоэтажного дома, ранив четырёх подростков в возрасте от 13 до 16 лет.
Впоследствии областная военная администрация уточнила, что общее число пострадавших детей достигло шести человек.
Подозреваемый был задержан правоохранительными органами, у него изъято гладкоствольное охотничье ружьё. Все пострадавшие госпитализированы, по факту произошедшего ведётся расследование.
