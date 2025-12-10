МИД: ЕС хочет затянуть переговоры, предлагая новые версии плана мира

Вместе с тем ЕС активно ищет средства для поддержки Киева. Страны‑члены близки к решению о замороженных российских активах, которые могут быть использованы квалифицированным большинством. В МИД РФ подчеркивают, что такие действия вызовут серьезные последствия для государств, а также для юридических и физических лиц.