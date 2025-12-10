В Судане разбился Ил-76, весь экипаж погиб

В Африке разбился военный самолет.
В Судане при посадке потерпел крушение военный транспортный самолет Ил-76, весь экипаж погиб. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на двух представителей вооруженных сил.
«Самолет Ил-76 упал после того, как пытался приземлиться на авиабазе “Осман Дигна” в городе у Красного моря Порт-Судан. Это случилось после того, как у него произошла техническая неисправность», — заявил агентству военный источник.
Второй военный источник подтвердил, что в результате аварии никто из членов экипажа не выжил. Агентство Франс Пресс не уточняет точное число погибших и не приводит дополнительных подробностей инцидента.
Правительство Судана выступило ранее с предложением о размещении на своей территории российской военно-морской базы на побережье Красного моря. Как сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на суданских официальных лиц, соответствующий план был передан властям в Москве и предусматривает создание пункта базирования ВМФ России в Порт-Судане либо в одном из других портов страны. По данным издания, инициатива Хартума продиктована как военными, так и экономическими интересами обеих сторон. Предполагается, что возможное соглашение обеспечит Москве существенное стратегическое преимущество и одновременно усилит обеспокоенность Вашингтона.