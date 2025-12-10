В Судане разбился Ил-76, весь экипаж погиб

Правительство Судана выступило ранее с предложением о размещении на своей территории российской военно-морской базы на побережье Красного моря. Как сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на суданских официальных лиц, соответствующий план был передан властям в Москве и предусматривает создание пункта базирования ВМФ России в Порт-Судане либо в одном из других портов страны. По данным издания, инициатива Хартума продиктована как военными, так и экономическими интересами обеих сторон. Предполагается, что возможное соглашение обеспечит Москве существенное стратегическое преимущество и одновременно усилит обеспокоенность Вашингтона.