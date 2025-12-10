СМИ: Обнаружено тело одного погибшего при крушении Ан-22 в Ивановской области

Тело одного погибшего при крушении самолета Ан-22 в Ивановской области обнаружили в воде. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил источник издания «Известия».
Он рассказал, что пока достать тело из воды не получатся, потому что оно зажато между обломками. По его словам, поисково-спасательные работы остановлены до завтра, говорится в статье.
На борту, осуществлявшем плановый облет в районе деревни Иванково, находились семь человек экипажа. Все они погибли.
Министерство обороны позднее подтвердило крушение судна. На место происшествия направили поисково-спасательную группу. Помимо этого, на место крушения вылетела комиссия Воздушно-космических сил России.
Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как в Ивановской области разбился самолет Ан-22. Следователи также подтвердили, что в результате инцидента скончались все члены экипажа. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.