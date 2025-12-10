Самолёт протаранил автомобиль во время аварийной посадки во Флориде

Ранее во время облёта в Ивановской области произошло крушение военно-транспортного самолёта Ан-22. Самолёт упал в безлюдной местности. Правительство Ивановской области подтвердило, что в результате крушения военно-транспортного самолёта Ан-22 населённые пункты региона не пострадали. Все находившиеся на борту члены экипажа погибли в результате катастрофы.