Самолёт протаранил автомобиль во время аварийной посадки во Флориде. Видео © X / quierotv_gdl.
Пострадала 57-летняя женщина, которая находилась за рулём, сообщает пресс-служба дорожного патруля Флориды. Она госпитализирована с незначительными травмами. 27-летний пилот и 27-летний пассажир не пострадали.
Ранее во время облёта в Ивановской области произошло крушение военно-транспортного самолёта Ан-22. Самолёт упал в безлюдной местности. Правительство Ивановской области подтвердило, что в результате крушения военно-транспортного самолёта Ан-22 населённые пункты региона не пострадали. Все находившиеся на борту члены экипажа погибли в результате катастрофы.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.