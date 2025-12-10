Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолёт протаранил автомобиль во время аварийной посадки во Флориде

Во Флориде самолёт при аварийной посадке столкнулся с автомобилем. Легкомоторное воздушное судно совершило посадку из-за отказа двигателя на оживлённую трассу в округе Бревард. При заходе самолёт приземлился на машину.

Источник: Life.ru

Самолёт протаранил автомобиль во время аварийной посадки во Флориде. Видео © X / quierotv_gdl.

Пострадала 57-летняя женщина, которая находилась за рулём, сообщает пресс-служба дорожного патруля Флориды. Она госпитализирована с незначительными травмами. 27-летний пилот и 27-летний пассажир не пострадали.

Ранее во время облёта в Ивановской области произошло крушение военно-транспортного самолёта Ан-22. Самолёт упал в безлюдной местности. Правительство Ивановской области подтвердило, что в результате крушения военно-транспортного самолёта Ан-22 населённые пункты региона не пострадали. Все находившиеся на борту члены экипажа погибли в результате катастрофы.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.