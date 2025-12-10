В Судане разбился военно-транспортный самолёт Ил-76, экипаж погиб

Напомним, на данный момент Судан охвачен масштабным кризисом, с апреля 2023 года армия и военизированные «Силы быстрой поддержки» (RSF) ведут ожесточённую борьбу за власть, в результате которой погибли десятки тысяч человек и почти 12 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. В конце октября боевики из группировки RSF захватили родильный дом и устроили там массовую расправу, убив всех находившихся внутри — врачей и пациентов. Число жертв превысило 460 человек.