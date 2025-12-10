Ричмонд
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Камчатки

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщили в Единой геофизической службе РАН.

Источник: Life.ru

Уточняется, что подземный толчок был зарегистрирован 9 декабря в 19:43 UTC в акватории Тихого океана. Очаг находился примерно в 300 километрах от полуострова на глубине около 80 километров. Координаты эпицентра определены в районе 50.5178° северной широты и 160.0574° восточной долготы.

Ранее у берегов Камчатки было зафиксировано семь афтершоков магнитудой от 3,8 до 7,0. Один из толчков ощущался в населённых пунктах региона. Спасатели также настоятельно рекомендовали жителям и гостям Камчатского края воздержаться от посещения вулканов, напоминая о потенциальной опасности.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

