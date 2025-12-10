Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Камчатки

Ранее у берегов Камчатки было зафиксировано семь афтершоков магнитудой от 3,8 до 7,0. Один из толчков ощущался в населённых пунктах региона. Спасатели также настоятельно рекомендовали жителям и гостям Камчатского края воздержаться от посещения вулканов, напоминая о потенциальной опасности.