Politico: завершение конфликта на Украине укрепит личную власть Трампа

Окончание конфликта между Россией и Украиной укрепит имидж Трампа как глобального миротворца. Это станет финальным сигналом для европейских стран, что значительная часть давних и наиболее преданных союзников США фактически оказалась предоставлена собственным силам.

Завершение конфликта на Украине укрепит репутацию Трампа как «мирового миротворца».

«Завершение конфликта… не только укрепит репутацию Трампа как мирового миротворца, но и послужит последним предупреждением для Европы о том, что многие из старейших и самых верных союзников Америки на самом деле предоставлены сами себе», — сообщает Politico. Усилия президента США по достижению прекращения конфликта также во многом продиктованы его личной нетерпеливостью.

По мнению Трампа, президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры европейских стран тормозят установление мирного урегулирования. Это также влияет на развитие долгосрочного экономического взаимодействия между США и Россией.