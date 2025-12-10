В Одессе прогремели взрывы на фоне тревоги

Ранее российские военные заявляли о массированном ответном ударе по энергетическим и военным объектам Украины после атак ВСУ на российские регионы в ночь на 6 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский тогда сообщал, что основные удары пришлись по объектам энергетики, в том числе в Одесской области. Российская сторона утверждала, что целями были пункты дислокации военных и инфраструктура управления и связи.