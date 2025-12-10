Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе прогремели взрывы на фоне тревоги

В Одессе на юге Украины прогремели взрывы на фоне тревоги. Об этом сообщило местное издание.

Об ударах по Одессе сообщают украинские каналы.

В Одессе на юге Украины прогремели взрывы на фоне тревоги. Об этом сообщило местное издание.

«Взрывы в Одессе», — сообщает telegram-канал «Страна.ua». Их количество и другие подробности не уточняются.

Ранее российские военные заявляли о массированном ответном ударе по энергетическим и военным объектам Украины после атак ВСУ на российские регионы в ночь на 6 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский тогда сообщал, что основные удары пришлись по объектам энергетики, в том числе в Одесской области. Российская сторона утверждала, что целями были пункты дислокации военных и инфраструктура управления и связи.