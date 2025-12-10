Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Долина в суде сказала, что спорная квартира была ее основным местом жительства

Народная артистка России Лариса Долина в суде сказала, что квартира в центре столицы, деньги от продажи которой она передала мошенникам, была ее основным местом жительства. Это указано в судебных документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Народная артистка России Лариса Долина в суде сказала, что квартира в центре столицы, деньги от продажи которой она передала мошенникам, была ее основным местом жительства. Это указано в судебных документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

— В обоснование требований Долина, ссылалась на то, что в отношении нее на протяжении нескольких месяцев совершались мошеннические действия, которые в итоге привели к утрате права собственности на недвижимость, являющуюся основным местом жительства для нее и членов ее семьи, — говорится в документах, передает агентство.

Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в рамках расследования дела о продаже ее квартиры под влиянием мошенников. Об этом сказано в судебных материалах по спору с покупательницей жилья Полиной Лурье.

Полина Лурье не сомневалась во вменяемости артистки. Она считала, что певица как преподаватель каждый год проходит психиатрическое освидетельствование.

Дело о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной дошло до Верховного суда России. Он согласился рассмотреть жалобу покупательницы. Какое решение может принять ВС и как это повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».