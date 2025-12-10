Долина в суде сказала, что спорная квартира была ее основным местом жительства

Народная артистка России Лариса Долина в суде сказала, что квартира в центре столицы, деньги от продажи которой она передала мошенникам, была ее основным местом жительства. Это указано в судебных документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
— В обоснование требований Долина, ссылалась на то, что в отношении нее на протяжении нескольких месяцев совершались мошеннические действия, которые в итоге привели к утрате права собственности на недвижимость, являющуюся основным местом жительства для нее и членов ее семьи, — говорится в документах, передает агентство.
Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в рамках расследования дела о продаже ее квартиры под влиянием мошенников. Об этом сказано в судебных материалах по спору с покупательницей жилья Полиной Лурье.
Полина Лурье не сомневалась во вменяемости артистки. Она считала, что певица как преподаватель каждый год проходит психиатрическое освидетельствование.
Дело о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной дошло до Верховного суда России. Он согласился рассмотреть жалобу покупательницы. Какое решение может принять ВС и как это повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».