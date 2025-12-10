Долина в суде сказала, что спорная квартира была ее основным местом жительства

— В обоснование требований Долина, ссылалась на то, что в отношении нее на протяжении нескольких месяцев совершались мошеннические действия, которые в итоге привели к утрате права собственности на недвижимость, являющуюся основным местом жительства для нее и членов ее семьи, — говорится в документах, передает агентство.