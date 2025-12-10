Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США во время стрельбы в университете пострадали несколько человек

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в Университете штата Кентукки, где пострадали люди.

Источник: Аргументы и факты

Несколько человек пострадали в результате стрельбы в университете в американском городе Франкфорте (штат Кентукки), сообщил губернатор региона Энди Бешир.

«Мы осведомлены о стрельбе в Университете штата Кентукки во Франкфорте. В настоящее время известно о нескольких пострадавших», — написал он на своей странице в социальной сети X*.

Бешир уточнил, что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали подозреваемого в стрельбе. Сведения о причинах случившегося и состоянии пострадавших пока не приводятся.

Напомним, ранее в США задержали и арестовали 25-летнего студента пакистанского происхождения, которого заподозрили в подготовке вооружённого нападения. У него обнаружили и изъяли значительное количество оружия и боеприпасов. Кроме того, мужчина оставлял заметки в тетради, в которых подробно описывал планы напасть на полицейский участок Университета Делавэра.

Также сообщалось, что днём 3 декабря в американском городе Омаха в штате Небраска произошла стрельба на заправке, в результате чего пострадали трое полицейских. Правоохранители прибыли на место по сигналу о стрельбе в магазине, где уже получил ранение один человек.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.