В США во время стрельбы в университете пострадали несколько человек

Также сообщалось, что днём 3 декабря в американском городе Омаха в штате Небраска произошла стрельба на заправке, в результате чего пострадали трое полицейских. Правоохранители прибыли на место по сигналу о стрельбе в магазине, где уже получил ранение один человек.