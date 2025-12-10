В США во время стрельбы в университете пострадали несколько человек

Несколько человек пострадали в результате стрельбы в университете в американском городе Франкфорте (штат Кентукки), сообщил губернатор региона Энди Бешир.
«Мы осведомлены о стрельбе в Университете штата Кентукки во Франкфорте. В настоящее время известно о нескольких пострадавших», — написал он на своей странице в социальной сети X*.
Бешир уточнил, что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали подозреваемого в стрельбе. Сведения о причинах случившегося и состоянии пострадавших пока не приводятся.
Напомним, ранее в США задержали и арестовали 25-летнего студента пакистанского происхождения, которого заподозрили в подготовке вооружённого нападения. У него обнаружили и изъяли значительное количество оружия и боеприпасов. Кроме того, мужчина оставлял заметки в тетради, в которых подробно описывал планы напасть на полицейский участок Университета Делавэра.
Также сообщалось, что днём 3 декабря в американском городе Омаха в штате Небраска произошла стрельба на заправке, в результате чего пострадали трое полицейских. Правоохранители прибыли на место по сигналу о стрельбе в магазине, где уже получил ранение один человек.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.