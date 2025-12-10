Получил по лицу полицейским ботинком: дело об избиении спасателя в Асбесте отправили на доработку

Бумаги вернули прокурору на доработку.
Прокурору Асбеста (Свердловская область) вернули материалы уголовного дела о превышении полномочий сотрудником полиции. Бумаги отправили на доработку, сообщили URA.RU в пресс-службе региональных судов.
«Выявлены данные, существенно влияющие на оценку предварительного расследования фактических обстоятельств, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения. Уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. “а” ч. 3 ст. 286 РФ, возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения», — отметили в ведомстве.
Родственники пострадавшего рассказывали журналистам, что спасатель попал в больницу с переломом правой скуловой кости и сотрясением мозга. Ему потребовалась операция.
Полицейские погнались за потерпевшим, который передвигался на квадроцикле, без включенных спецсигналов. Когда спасатель остановился, мимо него пронесся автомобиль ДПС, а через несколько секунд мужчина был сбит с ног. Уже лежа на земле с руками за спиной, он поинтересовался о причинах задержания — от правоохранителя вместо ответа последовал удар ногой в лицо.