Получил по лицу полицейским ботинком: дело об избиении спасателя в Асбесте отправили на доработку

Полицейские погнались за потерпевшим, который передвигался на квадроцикле, без включенных спецсигналов. Когда спасатель остановился, мимо него пронесся автомобиль ДПС, а через несколько секунд мужчина был сбит с ног. Уже лежа на земле с руками за спиной, он поинтересовался о причинах задержания — от правоохранителя вместо ответа последовал удар ногой в лицо.