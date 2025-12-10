Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сумах произошла стрельба: что известно о пострадавших

В Сумах в результате стрельбы ранены четыре человека.

Источник: Комсомольская правда

В украинском городе Сумы произошла стрельба, в результате которой пострадали как минимум четверо детей. Стрелявший задержан, об этом сообщила прокуратура Сумской области.

По данным ведомства, инцидент произошёл во вторник, 9 декабря.

«Жителя Сум задержали по подозрению в попытке убийства подростков. Мужчина открыл огонь… из окна многоэтажного дома. В результате четыре ребенка возраста от 13 до 16 лет получили ранения», — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура добавила, что задержанным оказался 60-летний мужчина, у которого изъяли гладкоствольное охотничье ружьё. Пострадавших доставили в больницу.

Позже областная военная администрация Сум сообщила, что всего от нападения пострадали шесть детей. Уточняется, что власти ведут расследование инцидента.

Ранее стало известно о случае, когда в гимназии № 1 города Владивостока ученик восьмого класса устроил стрельбу из газового пистолета прямо во время урока. В результате инцидента пострадала 14-летняя ученица, которой потребовалась медицинская помощь.