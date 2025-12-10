В Сумах произошла стрельба: что известно о пострадавших

В украинском городе Сумы произошла стрельба, в результате которой пострадали как минимум четверо детей. Стрелявший задержан, об этом сообщила прокуратура Сумской области.
По данным ведомства, инцидент произошёл во вторник, 9 декабря.
«Жителя Сум задержали по подозрению в попытке убийства подростков. Мужчина открыл огонь… из окна многоэтажного дома. В результате четыре ребенка возраста от 13 до 16 лет получили ранения», — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Прокуратура добавила, что задержанным оказался 60-летний мужчина, у которого изъяли гладкоствольное охотничье ружьё. Пострадавших доставили в больницу.
Позже областная военная администрация Сум сообщила, что всего от нападения пострадали шесть детей. Уточняется, что власти ведут расследование инцидента.
Ранее стало известно о случае, когда в гимназии № 1 города Владивостока ученик восьмого класса устроил стрельбу из газового пистолета прямо во время урока. В результате инцидента пострадала 14-летняя ученица, которой потребовалась медицинская помощь.