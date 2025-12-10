Ричмонд
AFP: в Судане при посадке разбился военный самолёт Ил-76

Все члены экипажа военного самолёта Ил-76, потерпевшего крушение в Судане, погибли.

Военный грузовой самолёт Ил-76 потерпел крушение в Судане, сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на свой источник.

«Самолёт Ил-76 упал после того, как пытался приземлиться на авиабазе “Осман Дигна”», — уточнил собеседник агентства.

Он рассказал, что перед происшествием была выявлена техническая неисправность. Отмечается, что все члены экипажа Ил-76 погибли. Их точное число не называется.

Напомним, 3 декабря в округе Сан-Бернардино в американском штате Калифорния потерпел крушение истребитель F-16. Он упал возле аэропорта Трона. Пилоту удалось спастись. Он получил травмы, которые медики оценили как средней тяжести.

В середине ноября в районе муниципалитета Сигнахи на территории Грузии разбился турецкий транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules. В результате случившегося погибли 20 человек. После инцидента газета Türkiye написала, что разрушение военного самолета в воздухе может указывать на внешнее вмешательство или взрыв боеприпасов на борту.

В мае в округе Намгу города Пхохан в Южной Корее упал самолёт, принадлежавший военно-морским силам республики.