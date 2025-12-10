В середине ноября в районе муниципалитета Сигнахи на территории Грузии разбился турецкий транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules. В результате случившегося погибли 20 человек. После инцидента газета Türkiye написала, что разрушение военного самолета в воздухе может указывать на внешнее вмешательство или взрыв боеприпасов на борту.