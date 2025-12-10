При пожаре в дачном доме погиб житель Хабаровского края

Ночью 10 декабря пожарные краевой службы выехали на сообщение о возгорании дачного дома в СНТ, расположенном на 19 километре Владивостокского шоссе. Когда спасатели прибыли на место, здание было полностью охвачено огнем. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
В ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 54-летнего мужчины. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, дачный дом сгорел полностью. Пожарные справились с огнем через шесть часов, однако дом уже не подлежал восстановлению.
«Причины возгорания и все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются дознавателями МЧС России и следственными органами», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
На данный момент неясно, был ли мужчина внутри дома в момент начала пожара или же пытался покинуть его. Ведется расследование, которое поможет установить, что стало причиной трагедии.