ВС России расширили буферную зону на границе Запорожья

ВС РФ расширили буферную зону на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.
Российские военные после освобождения населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области продвинулись вперед, расширив буферную зону на стыке с Запорожской областью более чем на километр. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«С освобождением населенного пункта Остаповское наши военнослужащие увеличили более чем на 1 км буферную зону между Запорожской и Днепропетровской областями», — сообщил эксперт в беседе с журналистами. По его оценке, открываются направления для продвижения как на север, так и на запад от населенного пункта.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Остаповское в Днепропетровской области. Поселок расположен в зоне боевых действий на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Причем о продвижении вперед в сторону теперь уже освобожденного пункта сообщалось в начале декабря.