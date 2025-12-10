Трамп грубо обозвал Байдена

Это не первые резкие высказывания Трампа в адрес Байдена. Ранее, выступая в Белом доме, он заявлял, что в период президентства демократа США, по его словам, фактически обворовывали. Тогда же Трамп сообщил о прекращении выделения средств Украине, увязывая это с курсом предыдущей администрации.