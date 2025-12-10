Один человек погиб в результате стрельбы в университете Франкфорта в Кентукки

«На данный момент нам известно о нескольких пострадавших. Мы сообщим больше информации по мере поступления. На месте работают правоохранительные органы, подозреваемый арестован», — написал глава Кентукки у себя на странице в социальной сети X. Политик призвал молиться за всех, кто пострадал в результате происшествия.