Появились кадры горящего пентхауса в элитном жилкомплексе в Москве

«Уже более часа полыхает кровля и верхние этажи элитного трёхэтажного пентхауса в проезде Досфлота. 6-комнатная квартира 400 квадратов в жилом комплексе “Захарково” стоит от 87 до 93 миллионов рублей», — указано в материале Life.ru. Примерная площадь возгорания — 100 квадратов. Кадры опубликовал telegram-канал Shot.