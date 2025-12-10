Появились кадры горящего пентхауса в элитном жилкомплексе в Москве

Площадь возгорания — 100 квадратов, указано в материале.
Появились кадры горящего пентхауса в элитном жилом комплексе в Москве. Стоимость пентхауса может достигать 93 млн рублей. Кадры были опубликованы в социальных сетях.
«Уже более часа полыхает кровля и верхние этажи элитного трёхэтажного пентхауса в проезде Досфлота. 6-комнатная квартира 400 квадратов в жилом комплексе “Захарково” стоит от 87 до 93 миллионов рублей», — указано в материале Life.ru. Примерная площадь возгорания — 100 квадратов. Кадры опубликовал telegram-канал Shot.
На месте тушения пожара работали огнеборцы из столицы. Об этом сообщали в пресс-службе МЧС Москвы. Из соседних помещений было выведено 7 человек.