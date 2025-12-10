Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объявил о «потрясающих сделках» с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшее время подписать торговое соглашение с Китаем. При этом он уже заявил, что с КНР заключены «потрясающие сделки». Об этом он сказал, комментируя экономическую обстановку в штате Пенсильвания.

Дональд Трамп заявил, что заключил с США потрясающие сделки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшее время подписать торговое соглашение с Китаем. При этом он уже заявил, что с КНР заключены «потрясающие сделки». Об этом он сказал, комментируя экономическую обстановку в штате Пенсильвания.

«Мы заключили с Китаем потрясающе сделки», — сказал Дональд Трамп, добавив, что КНР закупает в США товары на «триллионы долларов». Его слова передает телеканал Fox News.

При этом ранее в своей обновленной стратегии национальной безопасности, которую США представили в декабре, отмечается, что Китай по-прежнему остается для Штатов «вызовом». В свою очередь в Европе накануне также заявляли, что у них имеются рычаги давления на Пекин.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше