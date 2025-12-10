Трамп предрек Европе уничтожение

Трамп уже заявлял, что Европа «движется в плохом направлении» и у европейцев могут возникнуть серьезные проблемы, если курс не изменится. В интервью британскому телеканалу GB News он связывал трудности региона с миграционной политикой и утверждал, что масштабная иммиграция «кардинально изменила облик» Европы и континент «уже не то место».