Трамп предрек Европе уничтожение

Европе нужно быть осторожнее, заявил Трамп.
Иммиграционная политика и энергетика разрушают Европу. Это может привести к ее уничтожению. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«С Европой происходит много плохого. У них очень плохая иммиграционная политика, она разрушает нашу прекрасную Европу. Я даю им бесплатный совет: надо быть осторожнее, поскольку иммиграция и энергетика уничтожат Европу», — заявил Трамп в эфире телеканала Fox News, который ведется в соцсети X.
Трамп уже заявлял, что Европа «движется в плохом направлении» и у европейцев могут возникнуть серьезные проблемы, если курс не изменится. В интервью британскому телеканалу GB News он связывал трудности региона с миграционной политикой и утверждал, что масштабная иммиграция «кардинально изменила облик» Европы и континент «уже не то место».