В Сумах в результате стрельбы пострадали шесть детей

В украинских Сумах произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько несовершеннолетних. Как сообщила прокуратура Сумской области, инцидент произошёл во вторник, и стрелявший был оперативно задержан.
По данным ведомства, мужчина открыл огонь из окна многоэтажного дома, ранив четырёх детей в возрасте от 13 до 16 лет. Правоохранители задержали 60-летнего подозреваемого и изъяли у него гладкоствольное охотничье оружие. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
Позднее областная военная администрация уточнила, что общее число раненых детей достигло шести. Сейчас власти выясняют все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.
Ранее несколько человек пострадали в результате стрельбы в университете в американском городе Франкфорте.