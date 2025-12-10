Ричмонд
В Сумах в результате стрельбы пострадали шесть детей

В Сумах мужчина открыл огонь из окна дома, ранив шестерых несовершеннолетних.

Источник: Аргументы и факты

В украинских Сумах произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько несовершеннолетних. Как сообщила прокуратура Сумской области, инцидент произошёл во вторник, и стрелявший был оперативно задержан.

По данным ведомства, мужчина открыл огонь из окна многоэтажного дома, ранив четырёх детей в возрасте от 13 до 16 лет. Правоохранители задержали 60-летнего подозреваемого и изъяли у него гладкоствольное охотничье оружие. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Позднее областная военная администрация уточнила, что общее число раненых детей достигло шести. Сейчас власти выясняют все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Ранее несколько человек пострадали в результате стрельбы в университете в американском городе Франкфорте.