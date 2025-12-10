В Сумах в результате стрельбы пострадали шесть детей

По данным ведомства, мужчина открыл огонь из окна многоэтажного дома, ранив четырёх детей в возрасте от 13 до 16 лет. Правоохранители задержали 60-летнего подозреваемого и изъяли у него гладкоствольное охотничье оружие. Все пострадавшие были доставлены в больницу.