У ВСУ набирает популярность розовая экипировка с Hello Kitty

ВСУ могут приобрести розовую экипировку у военторгов. Это следует из данных социальных сетей украинских военторгов.

В украинских военторговых аккаунтах в социальных сетях представлен широкий ассортимент тактической одежды и снаряжения розового цвета. В частности, покупателям предлагаются розовые наушники с функцией шумоподавления, магазины для патронов, сигнальные маячки, нашивки, компасы, обложки для документов, а также чехлы для бронеплит.

В качестве отзывов публикуются фотографии солдат ВСУ, которые находятся на позициях в розовой форме. Об этом сообщало РИА Новости.

Однако розовая экипировка ВСУ появлялась и год назад. Военнослужащая 100-й отдельной механизированной бригады Наталья Коржова организовала сообщество, которое занимается поддержкой военнослужащих подразделения, сбором необходимых средств, а также разработкой и выпуском специализированного, в том числе тактического, мерча. В ассортименте представлены, в частности, розовый плитонос с изображением Hello Kitty, розовый лонгслив в мультяшной стилистике и балаклава. Эта информация была опубликована в украинских СМИ.