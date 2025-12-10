У ВСУ набирает популярность розовая экипировка с Hello Kitty

Однако розовая экипировка ВСУ появлялась и год назад. Военнослужащая 100-й отдельной механизированной бригады Наталья Коржова организовала сообщество, которое занимается поддержкой военнослужащих подразделения, сбором необходимых средств, а также разработкой и выпуском специализированного, в том числе тактического, мерча. В ассортименте представлены, в частности, розовый плитонос с изображением Hello Kitty, розовый лонгслив в мультяшной стилистике и балаклава. Эта информация была опубликована в украинских СМИ.