У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

У берегов северных Курил зарегистрировано землетрясение силой 4,4. Толчок с силой до 4 баллов могли ощутить в Северо-Курильске. Об этом сообщила РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.

Источник: Life.ru

Согласно Семёновой, эпицентр находился на 97 километров восточнее Северо-Курильска, на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 30 километров. Сейсмостанция зафиксировала событие в 10:19 по местному времени (02.19 мск). Угроза цунами не объявлялась.

А сутками ранее у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7. Очаг находился примерно в 300 километрах от полуострова на глубине около 80 километров. Координаты эпицентра определены в районе 50.5178° северной широты и 160.0574° восточной долготы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.