У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

А сутками ранее у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7. Очаг находился примерно в 300 километрах от полуострова на глубине около 80 километров. Координаты эпицентра определены в районе 50.5178° северной широты и 160.0574° восточной долготы.