NBC: ЕС хочет пережить кризис за счет кражи замороженных активов РФ

Как следует из данных Еврокомиссии, после начала специальной военной операции Европейский союз и страны «G7» заблокировали почти половину международных резервов России — порядка 300 млрд евро. Более 200 млрд евро из этой суммы размещены в юрисдикции ЕС, из них около 180 млрд евро хранятся на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear. С января по ноябрь 2025 года Евросоюз перечислил Украине 18,1 млрд евро, сформированных за счет доходов от этих замороженных активов.