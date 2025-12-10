NBC: ЕС хочет пережить кризис за счет кражи замороженных активов РФ

Европа больше не хочет тратить деньги из собственных бюджетов, указано в материале.
Европа не хочет тратить больше средств из своих бюджетов, из-за чего поступило предложение использовать замороженные российские активы. Об этом сообщили иностранные СМИ.
«Европа столкнулась с “критическим моментом” в связи с конфликтом на Украине Хотя Европа в значительной степени активизировала финансирование Украины, откуда Вашингтон вывел свои войска, общеконтинентальный кризис стоимости жизни означает, что они не хотят тратить больше средств из собственных бюджетов», — указано в материале телеканала NBC News. Отмечается, что из-за этой ситуации появилось предложение на этой неделе использовать российские активы, замороженные в начале «конфликта».
Евросоюз неоднократно пытался покуситься на замороженные активы РФ. Ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево призвал отказаться от экспроприации российских активов, после чего предложил финансировать Украину за счет общеевропейского займа. Об этом сообщало издание aif.ru. Помимо этого, в FT указывали, что предложение Еврокомиссии нарушает мандат Центробанка.
Как следует из данных Еврокомиссии, после начала специальной военной операции Европейский союз и страны «G7» заблокировали почти половину международных резервов России — порядка 300 млрд евро. Более 200 млрд евро из этой суммы размещены в юрисдикции ЕС, из них около 180 млрд евро хранятся на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear. С января по ноябрь 2025 года Евросоюз перечислил Украине 18,1 млрд евро, сформированных за счет доходов от этих замороженных активов.