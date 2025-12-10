Ричмонд
Женщина в Хабаровске откусила девушке фалангу пальца в ходе драки в кафе

Женщина обратилась в полицию, сообщив, что в одном из кафе в Хабаровске ей откусили палец. Об этом в среду, 10 декабря, сообщила прокуратура Хабаровского края.

По словам 34-летней пострадавшей, весной между ней и ранее незнакомой девушкой произошел конфликт, который перерос в драку.

— Во время ссоры незнакомка откусила фалангу ее среднего пальца, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Очевидцы нашли откушенный фрагмент и передали врачам, но реплантация оказалась невозможной. Медики установили потерпевшей специальную пластину.

Нападавшей предъявлено обвинение по части 1 статьи 115 УК России «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

В ноябре в Белгороде произошел инцидент с участием двух мужчин, вооруженных топором и битой, которые устроили драку после конфликта в родительском чате. Об этом сообщил Telegram-канал «112». Запись происходящего сделала мать одного из школьников, которая и инициировала встречу.