Женщина в Хабаровске откусила девушке фалангу пальца в ходе драки в кафе

В ноябре в Белгороде произошел инцидент с участием двух мужчин, вооруженных топором и битой, которые устроили драку после конфликта в родительском чате. Об этом сообщил Telegram-канал «112». Запись происходящего сделала мать одного из школьников, которая и инициировала встречу.