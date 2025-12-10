Ричмонд
Хабаровские врачи попались на махинациях с медицинской страховкой

Мошенническую схему помогли выявить сотрудники компании СОГАЗ.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сотрудники страховой компании СОГАЗ помогли сотрудникам правоохранительных органов установить мошенническую схему, в которой оказались задействовано руководство и сотрудники одной из хабаровских клиник. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в настоящее время в отношении медиков возбуждено уголовное дело.

По информации, предоставленной в компании, медицинское учреждение предоставляло страховщикам поддельные документы с завышенными данными об объёмах оказания услуг в рамках ДМС, чтобы незаконно получить деньги в качестве компенсации. При этом в реальности застрахованные лица не проходили никаких процедур.

­— Факт мошенничества установили в ходе внутренней проверки, которые провели специалисты компании. Они собрали и передали в правоохранительные органы неопровержимые доказательства. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, а также, возможно, новые эпизоды, — рассказали в страховой компании.

Отметим, что подобные махинации подпадают под статью 159 УК РФ «Мошенничество». В случае, если вина медиков будет доказана, их может ждать наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.