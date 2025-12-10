Хабаровские врачи попались на махинациях с медицинской страховкой

­— Факт мошенничества установили в ходе внутренней проверки, которые провели специалисты компании. Они собрали и передали в правоохранительные органы неопровержимые доказательства. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, а также, возможно, новые эпизоды, — рассказали в страховой компании.