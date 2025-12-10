Xinhua: на юге КНР при пожаре погибли восемь человек

Возгорание началось вечером 9 декабря около 21:20 по местному времени и было ликвидировано примерно через сорок минут. Площадь пожара достигла 150 квадратных метров. Всех пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.