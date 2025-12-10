Европа уже столкнулась с нехваткой газа РФ этой зимой: как на Западе будут выживать после полного отказа

Объемы российского трубопроводного газа, долгое время бывшего основой энергобаланса, резко упали. Как уточнил Игорь Юшков, после прекращения Украиной транзита с 1 января 2025 года, газ из России поступает только по одной нитке «Турецкого потока» — около 16.5−17 млрд куб. м в год. Это лишило Европу оперативных объемов, критичных в пик потребления. Основными трубопроводными поставщиками стали Норвегия, Алжир и Азербайджан, но их мощности ограничены. Компания South Stream Transport (SST) B. V, выступающая оператором газопровода «Турецкий поток» и контролируемая «Газпромом», запускает процедуру перемещения своего головного офиса из Нидерландов в Венгрию, передает Pravda.ru.