После ссоры с девушкой житель Иркутска разгромил батареи в подъезде

В Иркутске мужчина устроил погром в подъезде после конфликта со своей девушкой. Как ранее сообщала КП-Иркутск, случилось все ночью 7 декабря в доме на улице Лермонтова.
— 37-летний житель города, находясь в гостях, сильно поругался со своей спутницей. Не справившись с гневом, он вышел в подъезд и повредил там отопительные батареи, — раскрыли подробности в МВД региона.
Из-за этого в системе отопления произошел прорыв, и горячая вода хлынула в лифтовую шахту. Из-за этого жильцы дома временно лишились возможности пользоваться лифтом. Полицейские оперативно выехали на вызов и задержали подозреваемого. На него составили административный протокол за мелкое хулиганство.
— Я поссорился с близким человеком… Был пьян. Искренне извиняюсь перед жителями дома за то, что оставил без горячей воды. Полностью раскаиваюсь, готов понести заслуженное наказание.
Мужчина также пообещал полностью оплатить весь нанесенный ущерб дому.
