Трамп затанцевал после речи об экономике. Видео

Президент США Дональд Трамп после окончания речи об экономике на митинге сторонников в Пенсильвании начал танцевать. Сделал он это в эфире американского телеканала.

Трамп, после окончания своей речи, стал танцевать.

Президент США Дональд Трамп после окончания речи об экономике на митинге сторонников в Пенсильвании начал танцевать. Сделал он это в эфире американского телеканала.

Трансляция с выступлением Трампа и его танцем велась на телеканале Fox News. На этом же митинге в Пенсильвании Трамп уже привлекал внимание общественности высказываниями в адрес своего предшественника Джо Байдена, назвав его «сонным сукиным сыном» и «продажным Джо», а также устроив опрос среди сторонников, как лучше его называть.

