Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске на улице Авиаторов грузовик снес металлическое ограждение

Госавтоинспекция информирует о затруднении движения в районе дома № 5 на улице Авиаторов в Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

Утром 10 декабря в Красноярске около дома № 5 на улице Авиаторов грузовик влетел в металлическое ограждение и частично перекрыл проезд. Как сообщили краевые Госавтоинспекторы, на месте происшествия организовали реверсивное движение.

Водителям рекомендуют выбрать альтернативный маршрут. Все причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ведомства.

Ранее мы писали, что сотрудники Следственного комитета начали проверку после смертельной аварии с участием пассажирского автобуса в Боготольском округе.