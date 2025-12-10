В Красноярске на улице Авиаторов грузовик снес металлическое ограждение

Утром 10 декабря в Красноярске около дома № 5 на улице Авиаторов грузовик влетел в металлическое ограждение и частично перекрыл проезд. Как сообщили краевые Госавтоинспекторы, на месте происшествия организовали реверсивное движение.
Водителям рекомендуют выбрать альтернативный маршрут. Все причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ведомства.
Ранее мы писали, что сотрудники Следственного комитета начали проверку после смертельной аварии с участием пассажирского автобуса в Боготольском округе.