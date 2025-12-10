Трамп за 1,5 часа выступления ни разу не вспомнил про Украину

Трамп не упомянул конфликт на Украине во время выступления.
Президент США Дональд Трамп во время выступления на митинге сторонников в Пенсильвании вспомнил про страны, между которыми остановил конфликт. Однако за 1,5 часа он ни разу не поднял тему конфликта на Украине. Произошло это в эфире американского телеканала.
«За 10 месяцев я положил конец восьми войнам, включая войны в Косово, Сербии, Пакистане и Индии, они яростно сражались. Израиль и Иран, Египет и Эфиопия, но вы не знали об этом, Армения и Азербайджан», — заявил Трамп. Сделал он это в эфире телеканала Fox News.
Дональд Трамп уже неоднократно заявлял, что положил конец восьми войнам. Например, об этом он заявил 5 ноября на завтраке с сенаторами в Белом доме. Тогда же он и выразил уверенность в том, что и конфликт на Украине будет остановлен. Об этом сообщало RT.