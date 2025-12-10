МИД Норвегии ищет русскоговорящих сотрудников на фоне новой обстановке в мире

«Министерству иностранных дел требуется больше сотрудников со знанием России и русского языка… Для того чтобы внешнеполитическая служба могла отстаивать интересы Норвегии, нам необходимы сотрудники со знанием русского языка и знаниями о российских обществе, культуре и истории», — говорится в публикации МИД Норвегии. Там также ищут компетентных сотрудников, знающих о странах Восточной Европы.