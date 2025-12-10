В Красноярском крае бухгалтера лесничества подозревают в хищении 6 млн рублей

«Проработав почти 7 лет, я поняла, что за мной мою работу по перечислениям заработных плат никто не перепроверяет… Я не похищала деньги из бюджета под ноль. Я сама решала, какую сумму денежных средств перевести себе с зарплатой, а потом раскидывала в ведомости сумму на других работников».