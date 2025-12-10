Ричмонд
В Красноярском крае бухгалтера лесничества подозревают в хищении 6 млн рублей

В Красноярском крае в отношении ведущего бухгалтера КГБУ «Большемуртинское лесничество» возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Источник: SuperOmsk.ru

Об этом сообщили в прокуратуре.

Предварительно установлено, что женщина вносила недостоверные данные в платёжные ведомости, завышая размер зарплаты сотрудников учреждения. Таким образом она получила возможность перевести на свой банковский счет разницу — в размере около 6 млн рублей.

В своих показаниях подозреваемая описала схему, которой пользовалась с 2015 года:

«Проработав почти 7 лет, я поняла, что за мной мою работу по перечислениям заработных плат никто не перепроверяет… Я не похищала деньги из бюджета под ноль. Я сама решала, какую сумму денежных средств перевести себе с зарплатой, а потом раскидывала в ведомости сумму на других работников».

Накануне суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — подозреваемая будет находится в СИЗО до 7 февраля 2026 года. Прокурор поддержала ходатайство следствия об аресте, указав на риски давления на свидетелей, уничтожения доказательств и возможность скрыться от правосудия.