В Красноярском крае бухгалтера лесничества подозревают в хищении 6 млн рублей

Об этом сообщили в прокуратуре.
Предварительно установлено, что женщина вносила недостоверные данные в платёжные ведомости, завышая размер зарплаты сотрудников учреждения. Таким образом она получила возможность перевести на свой банковский счет разницу — в размере около 6 млн рублей.
В своих показаниях подозреваемая описала схему, которой пользовалась с 2015 года:
«Проработав почти 7 лет, я поняла, что за мной мою работу по перечислениям заработных плат никто не перепроверяет… Я не похищала деньги из бюджета под ноль. Я сама решала, какую сумму денежных средств перевести себе с зарплатой, а потом раскидывала в ведомости сумму на других работников».
Накануне суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — подозреваемая будет находится в СИЗО до 7 февраля 2026 года. Прокурор поддержала ходатайство следствия об аресте, указав на риски давления на свидетелей, уничтожения доказательств и возможность скрыться от правосудия.