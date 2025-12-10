Раскрыто, что фиктивный брак лишил семью бойца СВО выплат в российском регионе

В Ульяновской области раскрыта схема, по которой 38-летняя Анастасия Морозова попыталась получить выплаты за погибшего 60-летнего участника СВО Тараса Астахова. Женщина, как установил суд, инсценировала беременность и с помощью поддельной справки убедила военнослужащего зарегистрировать брак.
История всплыла после гибели Астахова 4 мая 2025 года. Его сын, оформляя похороны, узнал, что отец тайно женился в феврале. С новоиспечённой «вдовой» семья не была знакома, вместе супруги не жили, на похороны женщина не приехала, однако уже на следующий день подала заявление на государственные выплаты, которые могли составить до 15 млн рублей.
Судебная проверка установила: справка о беременности — подложная. Медучреждение, указанное в документе, официально подтвердило, что бумаги Морозовой не выдавались. На заседании она признала, что беременность была выдумана. В ходе процесса выяснилось, что свидетели, защищавшие её версию, давали показания за деньги.
Дополнительные подозрения вызвала и запись о регистрации брака — она появилась в момент, когда, по данным войсковой части, Астахов должен был находиться в зоне боевых действий. Адвокаты семьи допустили, что сама процедура могла быть сфальсифицирована.
Районный суд признал брак фиктивным, а Морозову — недостойной права на получение социальных гарантий и единовременной выплаты. Все выплаты и социальные гарантии для неё заблокированы, материалы переданы в полицию. Женщине грозит уголовная ответственность за использование поддельного документа и, при доказанном умысле на мошенничество в особо крупном размере, — до шести лет лишения свободы.
Юристы отмечают рост числа подобных случаев. По их словам, схемы основаны на быстрых браках с раненными или одинокими военнослужащими, после чего лже-супруги пытаются получить выплаты. Родственники погибших о таких браках нередко узнают лишь после смерти бойца.
Показательный эпизод уже был зафиксирован ранее: суд лишил выплат жену бойца «Ахмата» Георгия Костырко, которая после его гибели пыталась оформить компенсации, скрыв от семьи измены и отсутствие совместной жизни.
