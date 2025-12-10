Раскрыто, что фиктивный брак лишил семью бойца СВО выплат в российском регионе

История всплыла после гибели Астахова 4 мая 2025 года. Его сын, оформляя похороны, узнал, что отец тайно женился в феврале. С новоиспечённой «вдовой» семья не была знакома, вместе супруги не жили, на похороны женщина не приехала, однако уже на следующий день подала заявление на государственные выплаты, которые могли составить до 15 млн рублей.