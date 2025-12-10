Во Владивостоке раскрыли схему ввоза 296 авто по фальшивым счетам

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительные заключения по двум уголовным делам против семи жителей Владивостока и Москвы, которых обвиняют в таможенном мошенничестве при ввозе автомобилей. Об этом сообщила прокуратура по Дальневосточному федеральному округу.
Подсудимым инкриминируются преступления по части 4 статьи 194 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты таможенных платежей), части 4 статьи 159 УК (мошенничество) и пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК (представление ложных данных для регистрации юридического лица с внесением в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах) — квалификация зависит от роли каждого фигуранта в преступной схеме.
Следствие установило, что члены организованной группы в период с 2021 по 2022 год переместили через таможенную границу 296 автомобилей, используя подконтрольную брокерскую организацию. Злоумышленники предоставили таможенному посту порта Владивостока декларации и фальсифицированные счёта с заниженной стоимостью ввозимых транспортных средств. Подобные действия дали им возможность незаконно уменьшить таможенные платежи на совокупную сумму 162,4 миллиона рублей.
Расследование выяснило, что определённое количество автомобилей ввозилось по заказу клиентов, при этом 128 граждан выступали добросовестными покупателями транспортных средств. Двое участников преступной группы присвоили себе 55,3 миллиона рублей, которые покупатели внесли для оплаты таможенных сборов. Оставшиеся машины были зарегистрированы с применением паспортных данных граждан, не подозревавших об этом, либо предоставивших документы за символическое вознаграждение.
Трое москвичей организовали внесение информации о фиктивных руководителях брокерской компании в налоговую инспекцию. Впоследствии это юридическое лицо передали членам организованной группы, которые осуществляли таможенное декларирование транспортных средств по искусственно заниженной стоимости.
Для обеспечения возможного возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых, оценённое приблизительно в 100 миллионов рублей.
Одно уголовное дело направят для рассмотрения по существу во Фрунзенский районный суд Владивостока, второе поступит в Тушинский районный суд Москвы.