Во Владивостоке раскрыли схему ввоза 296 авто по фальшивым счетам

Расследование выяснило, что определённое количество автомобилей ввозилось по заказу клиентов, при этом 128 граждан выступали добросовестными покупателями транспортных средств. Двое участников преступной группы присвоили себе 55,3 миллиона рублей, которые покупатели внесли для оплаты таможенных сборов. Оставшиеся машины были зарегистрированы с применением паспортных данных граждан, не подозревавших об этом, либо предоставивших документы за символическое вознаграждение.