В жесткой аварии под Тюменью погиб человек

На 137-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень в Исетском районе Тюменской области вечером 9 декабря столкнулись «ДЭУ Гентра» и «Лада Гранта». В результате аварии погиб 34-летний пассажир «Лада Гранта», еще три человека госпитализированы. Об этом сообщили в госавтоинспекции Тюменской области.

В ДТП погиб пассажир автомобиля «Лада» — мужчине было 34 года.

«В ДТП погиб 34-летний пассажир “Лады”. Оба водителя и 20-летний пассажир “ДЭУ” доставлены в больницу», — сообщили в telegram-канале ведомства.

По данным ГИБДД, авария произошла вследствие того, что 20‑летний водитель автомобиля «Дэу Гентра» при повороте налево не уступил дорогу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.