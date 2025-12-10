Ричмонд
В автомобиле скорой неожиданно нашли запись изнасилования пациентки парамедиком

В США продолжается разбирательство по делу парамедика Джеймса Мелади.

Его обвиняют в том, что он воспользовался беспомощным состоянием пациентки и совершил над ней насильственные действия. Об этом сообщает People.

Полиция задержала Мелади в сентябре 2024 года. Тогда правоохранители получили видеозапись, которую парамедик сделал в салоне машины скорой помощи по пути в больницу. На кадрах — домогательства в отношении женщины, находившейся без сознания.

Весной 2025 года к делу добавились новые эпизоды. Следствие установило, что Мелади похищал у пациентов кредитные карты и удостоверения личности, после чего расплачивался ими в магазинах. По данным полиции, минимум три человека стали жертвами такой схемы.

Сам обвиняемый вину отрицает. Судебное разбирательство продолжается.

