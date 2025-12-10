Волк утащил четырехмесячного младенца из дома пока мать спала рядом

В Индии произошло очередное нападение волка на ребёнка. Как сообщает The Indian Express, хищник ночью проник в жилище в деревне Маллаханпурва штата Уттар-Прадеш и унёс четырёхмесячного младенца, спавшего рядом с матерью. Женщина проснулась и успела лишь увидеть, как животное скрывается с её ребёнком.
Позже останки младенца были обнаружены в зарослях сахарного тростника примерно в километре от дома. Это инцидент стал уже четвёртым случаем нападения волков за последние десять дней в округе Кайзергандж.
Власти возобновили операцию по поиску хищников с использованием дронов, оборудованных тепловизорами, и фотоловушек, одновременно призывая местных жителей к крайней осторожности.
