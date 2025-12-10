Ричмонд
WP: Трампу посоветовали успокоить Зеленского и Европу, чтобы утвердить сделку

Трампу нужно успокоить Украину, а не давить на нее силой, указано в материале.

Президенту США Дональду Трампу следует успокоить Европу и Украину, для того чтобы утвердить сделку. Об этом заявили в иностранных СМИ.

«Сейчас Трампу пора успокоить Украину и Европу, а не пытаться силой заставить их пойти на урегулирование» — указано в материале The Washington Post. Отмечается, что продолжение борьбы со стороны Украины и Европы — «плохо для всех».

В ЕС заявляли, что не участвовали в подготовке плана Трампа по урегулированию конфликта на Украине и видят единственный курс в «ослаблении России и поддержке Украины». По данным СМИ, обсуждаемый американский план предполагает территориальные уступки Киева и смягчение антироссийских санкций, что ряд европейских стран приравнивает к капитуляции и что усиливает давление на президента Украины Владимира Зеленского.

