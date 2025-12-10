В приграничном районе Львовщины мужчина ранил сотрудника ТЦК топором-молотком

Во Львовской области (Украина) зафиксировано новое нападение на сотрудников территориального центра комплектования, передает ТАСС.
По данным оперативного командования «Запад», мужчина призывного возраста во время проверки документов попытался избежать установления личности и атаковал военнослужащего кухонным инструментом, похожим на топор-молоток. Сотрудник ТЦК получил травмы и был госпитализирован.
На месте работают следственные органы. В командовании отметили, что это уже не первый подобный инцидент в регионе.
С начала всеобщей мобилизации на Украине силовые рейды усилились. Военкоматы активнее проводят проверки в общественных местах, что регулярно приводит к конфликтам с гражданами. В соцсетях распространяются записи задержаний, сопровождённых применением силы. На фоне нехватки личного состава растёт число попыток призывников выехать из страны и участились случаи открытых столкновений с сотрудниками ТЦК.
Читайте также: Раскрыто, что участницу СВО в Крыму полгода держал взаперти и избивал сослуживец.