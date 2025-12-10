В приграничном районе Львовщины мужчина ранил сотрудника ТЦК топором-молотком

С начала всеобщей мобилизации на Украине силовые рейды усилились. Военкоматы активнее проводят проверки в общественных местах, что регулярно приводит к конфликтам с гражданами. В соцсетях распространяются записи задержаний, сопровождённых применением силы. На фоне нехватки личного состава растёт число попыток призывников выехать из страны и участились случаи открытых столкновений с сотрудниками ТЦК.