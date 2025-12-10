Зеленский покусился на замороженные российские активы

Замороженные активы Зеленский планирует использовать для восстановления страны или оружия для ВСУ.
Украине нужны деньги, из-за чего президент Владимир Зеленский не видит выбора, кроме как использовать замороженные российские активы. Так он ответил на вопрос журналистов.
«У Украины нет выбора, нам нужны деньги», — заявил Зеленский Его слова приводит местные СМИ. Он заявил, что эти деньги либо пойдут на восстановление Украины, либо на для вооружения ВСУ.
Ранее Зеленский уже призывал Евросоюз использовать замороженные российские активы для финансирования экономики Украины и называл такое финансирование вопросом выживания страны. В ЕС при этом указывали на отсутствие четкого правового основания и откладывали решение о привлечении этих активов, что, по данным СМИ, создает риск дефицита средств у Киева.