Зеленский покусился на замороженные российские активы

Ранее Зеленский уже призывал Евросоюз использовать замороженные российские активы для финансирования экономики Украины и называл такое финансирование вопросом выживания страны. В ЕС при этом указывали на отсутствие четкого правового основания и откладывали решение о привлечении этих активов, что, по данным СМИ, создает риск дефицита средств у Киева.