В Тюмени на стройке ЖК ночью рабочий сорвался с высоты и погиб

«Сегодня, 10 декабря, в ночное время на строительной площадке жилого комплекса “Окинава”, расположенного на ул. Пожарных и спасателей в Тюмени, при проведении строительных работ погиб работник в результате падения с высоты», — сообщили в telegram-канале ведомства. Прокуратура взяла на контроль ход и итоговые результаты процессуальной проверки, которую по данному факту проводят следователи.