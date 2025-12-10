Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени на стройке ЖК ночью рабочий сорвался с высоты и погиб

Прокуратура Тюмени организовала проверку по факту гибели рабочего на строительной площадке жилого комплекса. Несчастный случай произошел в ночное время 10 декабря на объекте, расположенном на улице Пожарных и спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Мужчина погиб в результате падения с высоты во время выполнения строительных работ.

Прокуратура Тюмени организовала проверку по факту гибели рабочего на строительной площадке жилого комплекса. Несчастный случай произошел в ночное время 10 декабря на объекте, расположенном на улице Пожарных и спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Сегодня, 10 декабря, в ночное время на строительной площадке жилого комплекса “Окинава”, расположенного на ул. Пожарных и спасателей в Тюмени, при проведении строительных работ погиб работник в результате падения с высоты», — сообщили в telegram-канале ведомства. Прокуратура взяла на контроль ход и итоговые результаты процессуальной проверки, которую по данному факту проводят следователи.

Прокуроры приступили к проверке исполнения требований законодательства в сфере охраны труда и предотвращения производственного травматизма на данном объекте. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.