Число погибших на границе с Камбоджей военных Таиланда достигло пяти

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. Королевская армия Таиланда в понедельник проинформировала, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Второй округ Сухопутных сил Таиланда сообщил, что Камбоджа обстреляла в понедельник и во вторник таиландскую территорию из систем БМ-21, применив также дроны-камикадзе. Таиландские военные открыли ответный огонь с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.