Судмедэксперты признали певицу Долину жертвой психологического принуждения

Судебные материалы, с которыми ознакомились «Известия», раскрыли ключевые выводы экспертиз по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной. Судмедэксперты и специалисты по деструктивным воздействиям пришли к единому мнению: артистка действовала под давлением мошенников и временно утратила способность критически оценивать происходящее.
По данным психиатрической экспертизы, под угрозами и манипуляциями аферистов у Долиной развилось расстройство адаптации. Эксперты отмечают, что преступники фактически «изолировали» женщину от внешнего мира, вызывая у неё устойчивую тревогу и чувство безвыходности. На этом фоне певица перестала осмыслять ситуацию и не могла оказывать сопротивление. При этом ранее Долина психическими расстройствами не страдала и была полностью вменяема.
Отдельная деструктологическая экспертиза установила, что мошенники использовали классическую схему давления: социальную изоляцию, контроль сознания и эмоциональные качели. На уязвимость певицы, по мнению специалистов, повлияли её личностные особенности — высокая социальная ответственность, доверчивость, ориентация на безопасность — а также напряжённый график, снижавший бдительность.
Обе экспертизы однозначно квалифицировали Долину как жертву, действовавшую в состоянии психологического принуждения.
Тем временем продолжается судебный спор с покупательницей квартиры Полиной Лурье. Утром стало известно, что Долина прошла психиатрическую экспертизу в рамках расследования сделки. Лурье заявила, что предложенное мировое соглашение для неё неприемлемо, и отказалась от комментариев до решения суда.
Ранее Хамовнический суд взыскал в пользу Долиной свыше 69 млн рублей и признал недействительной сделку купли-продажи недвижимости. Апелляция Лурье была отклонена, а Мосгорсуд подтвердил право собственности квартиры за Долиной и её семьёй. Спор дошёл до Верховного суда — он рассмотрит дело 16 декабря.
