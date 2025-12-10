Судмедэксперты признали певицу Долину жертвой психологического принуждения

По данным психиатрической экспертизы, под угрозами и манипуляциями аферистов у Долиной развилось расстройство адаптации. Эксперты отмечают, что преступники фактически «изолировали» женщину от внешнего мира, вызывая у неё устойчивую тревогу и чувство безвыходности. На этом фоне певица перестала осмыслять ситуацию и не могла оказывать сопротивление. При этом ранее Долина психическими расстройствами не страдала и была полностью вменяема.