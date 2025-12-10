Водитель автобуса предстанет перед судом за смертельное ДТП в Омске

По версии следствия, вечером 10 августа 2025 года на Сыропятском тракте водитель пустого автобуса не выдержал дистанцию и совершил наезд на остановившийся на красный свет автомобиль. В результате столкновения 69-летняя пассажирка «ВАЗа» скончалась на месте.