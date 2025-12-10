Водитель автобуса предстанет перед судом за смертельное ДТП в Омске

Прокуратура Омска направила в суд уголовное дело в отношении 49-летнего водителя автобуса. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.
По версии следствия, вечером 10 августа 2025 года на Сыропятском тракте водитель пустого автобуса не выдержал дистанцию и совершил наезд на остановившийся на красный свет автомобиль. В результате столкновения 69-летняя пассажирка «ВАЗа» скончалась на месте.
Обвиняемый полностью признал вину и частично возместил материальный ущерб, выплатив 150 тысяч рублей. Водителю грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что авария с пострадавшими случилась на трассе Омск-Черлак. Легковой автомобиль перевернулся после столкновения с большегрузом.